В Беларуси продлен безвизовый режим для граждан 38 европейских государств на 2027 год.

Упрощенный порядок въезда зарекомендовал себя среди иностранцев. Приезжая в страну, гости видят чистые, ухоженные города, широкий ассортимент качественных продуктов в магазинах и, что важно, чувствуют здесь себя в полной безопасности.

Комфорт для иностранных туристов

В 2026 году Беларусь посетили более 226 тыс. иностранцев из стран, включенных в список безвиза. Особый интерес у соседей - обладателей польских, литовских, а также латвийских паспортов. Только через пункт пропуска "Григоровщина" в 2026-м правом безвизового въезда воспользовались свыше 108 тыс. граждан европейских стран.

Перед выходными поток легковых авто на въезд в Беларусь заметно возрастает. Кто-то едет погостить к родственникам и друзьям, многие задержаться на несколько дней, в планах - воспользоваться медицинскими услугами. Стоматология, комплексные обследования организма, реабилитация в санаториях - в первую очередь привлекает белорусское качество.

Иностранцы благодарят за продление безвиза

"Спасибо, что продлили безвизовый режим. Спасибо белорусам, что они так нас принимают", - поделилась женщина.

Спрос на белорусское направление высокий. За весь период действия по безвизу приехали более 1,4 млн человек. Возможность открыта и на весь 2027 год.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"Общаясь с лицами, пересекающими границу, мы получаем только положительные отзывы. Все очень довольны такими условиями. Те, кто один раз впервые попробовали безвизовый режим езда, после этого неоднократно еще раз посещают Республику Беларусь как будние дни, так и в выходные".

Новость о продлении безвиза особенно обсуждается среди жителей приграничья. Многие корректируют планы на новогодние праздники в пользу Беларуси.

Условия безвизового въезда в Беларусь остаются прежними. Пересекать границу белорусского государства иностранцы могут через наземные пункты пропуска, имея при себе действительные документы для выезда за границу.