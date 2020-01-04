Безвизовые туристы выбирают белорусские санатории

Для многих туристов решающим фактором в выборе страны становятся соотношение цена - качество, а также возможность безвизового въезда, особенно для оздоровления. Так, за прошлый год в гродненских здравницах количество клиентов из-за границы увеличилось почти в три раза. Об отдыхе с пользой Юрий Карнелович.





Благодаря безвизовому режиму количество иностранцев в санатории только в этом году увеличилось сразу в три раза

Жительница Вильнюса Татьяна Малене оздоровительный туризм практикует уже несколько лет. Побывала почти во всех санаториях Литвы и Польши. В этом году с мужем открыли для себя еще и Беларусь. Признается, решающую роль сыграл безвизовый режим.

Бизнесмен Ильхам Махарамов из Бельгии остановил свой выбор на гродненском санатории исключительно из-за качества медицинских услуг. Друзья неоднократно здесь отдыхали и настоятельно рекомендовали приехать в Беларусь.

Белорусские санатории привлекают безвизовых туристов качеством услуг

Совмещают лечение с отдыхом в гродненской здравнице сегодня десятки

. Здесь разработали специальную развлекательную программу. Гостей возят на экскурсии по всему региону. Но главным все-таки остается оздоровление. Новые процедуры, СПА-салоны и стоматологические услуги – все это востребовано у иностранцев.

Сегодня санаторий уже конкурирует с ведущими здравницами приграничных регионов Литвы и Польши. Все больше соседей стремятся поправить свое здоровье именно в Гродно. Благо визы теперь не нужны.

Благодаря безвизовому режиму количество иностранцев в санатории только в этом году увеличилось сразу в три раза.

Особой популярностью стали пользоваться многодневные комплексные лечебные туры.

Привлечение иностранных туристов в режиме онлайн

Санаторий напрямую работает с потенциальными клиентами за границей. Все консультации по оформлению документов можно получить в режиме онлайн на сайте

В 2019 году только