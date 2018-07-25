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Безвизовый режим позволил увеличить поток туристов в Беларусь на 20%

Гости, находящиеся в нашей стране по пятидневному безвизовому режиму, после вступления в силу нового указа, смогут продлить пребывание в Беларуси до 30 дней. На брифинге для журналистов отметили, что безвизовый режим уже позволил увеличить поток туристов в Беларусь примерно на 20%.

Также, благодаря нововведению, Беларусь станет более удобной площадкой для проведения международных форумов.

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