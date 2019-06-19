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Безвизовый въезд по билетам. Прямое включение из Национального аэропорта Минск

Болельщики и гости в нашу страну продолжают прибывать. С 10 июня в Беларуси начал действовать безвизовый въезд. Его суть проста – чтобы пересечь границу и попасть на II Европейские игры, достаточно показать билет на соревнования. В Национальном аэропорту Минск работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит наш корреспондент Юрий Шевчук (видео).

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