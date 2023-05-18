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БГЭУ - флагман экономического образования Беларуси
Сегодня в Белорусском государственном экономическом университете 12 факультетов. В корпусе, что на улице Свердлова в Минске, готовят специалистов в области коммерции и туристической индустрии. А на Ванеева - в сердце вуза - расположен ректорат и основной костяк факультетов.Здесь осваивают законы экономики и менеджмента, финансов и банковского дела, маркетинга и логистики, бизнес-коммуникаций, права. Всего без малого полсотни кафедр. Плюс Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, социально-гуманитарного образования и Высшая школа управления и бизнеса. Не случайно БГЭУ называют флагманом экономического образования Беларуси.
Мы ведем подготовку по тому набору, который был, есть и будет востребован. Это блок экономических дисциплин. Второе направление - лингвистическое со знанием экономики. Третье - правоведение. Четвертое - мы готовим специалистов на стыке междисциплинарных наук. На будущее нам не нужно изменять спектр подготовки специалистов. Нужно говорить о качестве их подготовки.
В БГЭУ функционирует десять научных школ в области маркетинга, финансов, экономики, бухгалтерского учета, цифровой экономики. Научные исследования, которые проводятся нашими специалистами, востребованы и в теории, и на практике реализуются. На сегодняшний момент мы активно сотрудничаем с НАН Республики Беларусь, участвуем в государственных программах.
Полный выпуск специального репортажа АТН "ЗАЧЕТный юбилей" смотрите здесь.
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