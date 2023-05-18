БГЭУ - флагман экономического образования Беларуси

Мы ведем подготовку по тому набору, который был, есть и будет востребован. Это блок экономических дисциплин. Второе направление - лингвистическое со знанием экономики. Третье - правоведение. Четвертое - мы готовим специалистов на стыке междисциплинарных наук. На будущее нам не нужно изменять спектр подготовки специалистов. Нужно говорить о качестве их подготовки.

Алексей Егоров, ректор БГЭУ