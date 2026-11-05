БГМУ исполнилось 105 лет: университет остается ведущим центром подготовки врачей

Краткий пересказ от ИИ

Поставщик кадров для медицины и популярный среди зарубежных студентов. Белорусскому государственному медицинскому университету - 105 лет! Сегодня проходят торжественные мероприятия. За более чем вековую историю университет прошел путь от небольшого факультета до ведущего медвуза страны. Каждый третий врач Беларуси - выпускник БГМУ.

Более чем вековая история, преданность профессии и тысячи спасенных жизней. 105 лет - не просто красивая дата, а эстафета поколений, которая хранит прошлое и создает будущее.

В 1921 году университет начинался с первой лекции на медицинском факультете. Сегодня же БГМУ - ведущая кузница медицинских кадров, имена которых знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

105 лет опыта обернулись конкретным результатом: практикой, симуляционными центрами и цифровыми технологиями. Акцент на реальной работе с пациентами с первых курсов повышает качество подготовки, а значит, и уровень самой медицинской помощи в клиниках. Сегодня каждый третий врач в Беларуси - выпускник БГМУ.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Белорусский государственный медицинский университет является брендом Республики Беларусь. Этот университет является лидером по количеству студентов, которые здесь обучаются, по иностранным студентам, которые здесь также проходят обучение".

В медицине не бывает случайных людей. В профессию ведут семейные династии, личные истории или осознанный вызов самому себе. Нередко врачи принимают оперативные и сложные решения, на кону может быть самое дорогое - жизнь.

Тимофей Гриппа, студент БГМУ:

"Возможности в нашем Белорусском государственном медицинском университете есть в полной мере. Мы можем здесь учиться как теории на теоретических кафедрах, так и практике на клинических кафедрах, проходить различные практические направления обучения, в том числе мастер-классы по определенным специальностям".

Яна Борозна, студентка БГМУ:

"Моей мечтой, начиная с первого курса, является стать врачом-психиатром-наркологом. И, собственно, все шесть лет я иду к этой цели, активно занимаюсь научной и общественной деятельностью. И, конечно, хотела бы работать именно в этой специальности и хотела бы преподавать на кафедре, чтобы наши студенты получали все больше и больше знаний".

В БГМУ успешно сочетаются классические методы обучения, инновационные научные исследования и передовые клинические технологии. Вуз не просто дал импульс развитию медицинского образования в республике, но и заложил основу белорусской науки: именно здесь защищали первые докторские и кандидатские диссертации, при этом формируя научные школы страны.

Ирина Абельская, член Совета Республики, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

"Помню педагогов, преподавателей, наставников, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Я выпускница педиатрического факультета. Это было самое дорогое время, самое интересное время, потому что мы здесь формировались как личности. Не только личности в профессии, но и личности в жизни".

Сегодня по случаю юбилейной даты в университете состоялось торжественное заседание. В зале - профессорско-преподавательский состав, студенты, именитые выпускники и зарубежные делегации. Приветственный адрес Главы государства зачитала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Желаю вам творческих успехов, достижения целей в своем благородном деле, счастья, мира и добра. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко".

Одновременно университет расширяет международную кооперацию: подписано более 150 соглашений с партнерами из 65 стран. В числе ключевых - Россия, Узбекистан и Китай, а также Израиль, Иран и Индия. В честь праздника не обошлось и без подарков. Коллеги из Приволжского исследовательского медуниверситета передали БГМУ годовой доступ к своей цифровой платформе, а также символичный сертификат на звезду под названием "Вождь света", зарегистрированную в день основания белорусского вуза - 4 ноября.

Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (Россия):

"С помощью Роскосмоса была названа звезда в честь Белорусского медицинского университета, поэтому это настоящее многоуровневое сотрудничество".

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

"Мы сохранили лучшие традиции нашего медицинского образования: подготовка у постели больного наряду с классической подготовкой в наших клиниках, больницах, госпиталях. Студенты проходят производственную практику во всех учреждениях здравоохранения страны. Более половины студентов еще совмещают работу".

Сегодня в БГМУ обучается более 8,5 тыс. студентов. Почти четверть из них - иностранные студенты! Но важно отметить: за каждой цифрой в 105-летней истории стоят люди, их победы и достижения.