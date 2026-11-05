БГМУ отмечает 105 лет

Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создают будущее. Белорусскому государственному медицинскому университету 105 лет. За свою историю научно-образовательный центр прошел путь от факультета до ведущего медицинского вуза страны. Сегодня каждый третий врач Беларуси - выпускник БГМУ.

Николай Шумин, заведующий музеем БГМУ:

"Мы успели сохранить наследие, которое было заложено еще во времена Советского Союза. Это подготовка по разным специальностям: педиатрическое, медико-профилактическое, стоматологическое образование, а также новые формы обучения. И новое направление - подготовка военных врачей и фармацевтов. На сегодняшний день наш университет считается национальным центром подготовки и переподготовки как медицинских, так и фармацевтических кадров".

Полина Вавуло, студент стоматологического факультета БГМУ:

"Я из семьи медиков, и мой папа окончил Белорусский государственный медицинский университет. Поэтому вопрос с выбором университета у меня не стоял. Я с самого детства знала, что хочу стать стоматологом. Здравоохранение в Беларуси действительно на высоком уровне. И благодаря тому, что в системе медицинского образования присутствует такой фактор, как международное сотрудничество, мне посчастливилось побывать на практике в Китае, сравнить здравоохранение там и здесь и понять, что наше здравоохранение на высоком уровне, но нам есть где и в чем развиваться. Это, безусловно, большой плюс".

На сегодняшний день в БГМУ обучаются более 8,5 тыс. студентов. Из них более 2 тыс. - иностранцы.