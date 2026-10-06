БГМУ попал в рейтинг лучших университетов мира

Белорусский государственный медицинский университет впервые вошел в основной список глобального рейтинга лучших университетов мира, который ежегодно составляет британский журнал Times Higher Education, заняв позицию в группе 2001 +.

Дмитрий Чуйков, проректор по международным связям БГМУ:

"Во-первых, это международная узнаваемость. Абитуриенты со всего мира, когда принимают решение о том, в какой вуз поступать, в том числе обращают внимание на данный показатель: входит ли университет в ведущие мировые рейтинги или нет. Теперь, когда мы здесь индексируемся, когда мы еще более узнаваемы, конечно же, мы ожидаем, что это поможет нам в привлечении студентов из большего количества стран мира. Не только студентов, но и клинических координаторов, и вообще наше международное сотрудничество будет благодаря этому еще больше развиваться".

Оценивают университеты по 18 показателям, сгруппированным в пять категорий: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью.

Для включения в ранжируемую таблицу вуз должен соответствовать строгим критериям, включая публикацию не менее 1 тыс. научных работ в базе Scopus за последние 5 лет и не менее 100 публикаций ежегодно.