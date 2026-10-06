БГМУ впервые вошел в основной список глобального рейтинга THE

Белорусский государственный медицинский университет впервые вошел в основной список глобального рейтинга лучших университетов мира-2027. Расскажем, какие критерии легли в основу оценки и какие возможности открываются для столичного вуза.

Глобальный рейтинг: БГМУ в списке лучших университетов мира

Рейтинг THE входит в топ-3 самых влиятельных в мире, а список тех, кто соответствует самым высоким мировым стандартам, обновляется каждый год. Впервые в основном ранжируемом списке глобального рейтинга - БГМУ. Медуниверситет разделяет группу 2001+ с БГУ - это вуз свои позиции там удерживает в течение нескольких лет.

Дмитрий Чуйков, проректор по международным связям БГМУ:

"Наш университет долгое время находился в статусе "репортера". Это категория для вузов, в отношении которых ведется сбор данных, но в индексируемые рейтинги они не учитываются. И вот, благодаря слаженной работе всей нашей университетской команды, в 2026 году Белорусский государственный медицинский университет выполнил все необходимые критерии для вхождения в данный рейтинг на 2027 год".

При составлении списка учитывают 18 показателей, среди которых качество преподавания и научных исследований, цитируемость публикаций, международное сотрудничество и коммерциализация разработок. И в каждом из этих направлений БГМУ только за последний год сильно преуспел.

Критерии оценки: не менее 1 тыс. научных работ в базе Scopus

Для включения в ранжируемую таблицу вуз должен соответствовать строгим критериям, включая публикацию не менее 1 тыс. научных работ в базе Scopus за последние 5 лет и не менее 100 публикаций ежегодно. Эти условия выполнены, более того, университетские научные журналы активно продвигаются на международных платформах, а преподаватели все чаще становятся участниками конгрессов за рубежом - выступают в качестве приглашенных лекторов и выполняют там высокотехнологичные манипуляции.

Татьяна Мохорт, завкафедрой эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

"Самые цитируемые работы - это публикации по результатам собственных исследований. Например, для меня как для эндокринолога огромный блок высокоцитируемых материалов касается ликвидации дефицита йода в нашей стране. Второе направление, которое активно цитируется во всем мире, - работы, связанные с вторичным гиперпаратиреозом и витамином D. Эта тема сегодня у всех на слуху, поэтому такие статьи воспринимаются очень хорошо".

В списке критериев, которые набрали наибольшее количество баллов, оказалось международное сотрудничество. Что подчеркивает открытость университета, говорит о международном соавторстве и доле иностранных студентов. Таковых, к слову, здесь уже больше 3 тыс. - это представители больше чем 30 стран. В зачет и количество соглашений о сотрудничестве с зарубежными учреждениями образования и научно-исследовательскими центрами - за последние 5 лет их прибавилось больше сотни.

"Белорусский государственный медицинский университет аккредитован Всемирной федерацией медицинского образования, медицинскими советами и министерствами здравоохранения Израиля, Ирана, Иордании, Шри-Ланки и других стран мира. Мы являемся членами Международного альянса медицинского образования "Один пояс - один путь" и других международных ассоциаций", - отметил проректор по международным связям БГМУ Дмитрий Чуйков.

Престижный рейтинг: новый уровень международной видимости

Позиция в международном рейтинге - это не случайность, а результат совокупности достижений. Она подчеркивает статус и повышает привлекательность для абитуриентов со всех континентов.