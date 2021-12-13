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БГМУ - 100 лет

Белорусский государственный медицинский университет в эти дни отмечает вековой юбилей. Старт праздничным мероприятиям дан открытием Музея истории университета. Экспозиция включает около тысячи предметов: документы, книги, уникальные награды выпускников, их достижения. Там собрали исторические данные вуза с момента его образования до периода 60-х. К подбору материалов подключились педагоги, бывшие работники и их родственники. Экспозицию будут расширять: следующий шаг - создание выставочных элементов, посвященных каждому факультету. Уникальные фотографии и документы легли на страницы книги, которую также выпустили и презентовали к 100-летию вуза.

Она посвящена как самому университету, так и нашим сотрудникам, профессорам, ученым которые вносят большой вклад в развитие нашего университета. Пандемия внесла свои корректировки в образовательный процесс - более 1500 тысяч человек работали как волонтеры или были трудоустроены в больницы Минска.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медуниверситета
Символично открытие музея. Без прошлого не будет будущего. Я думаю, что не только первокурсники будут сюда приходить, но будет интересно и всем учащимся.
Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения Беларуси

Сегодня БГМУ - это 8 факультетов и Военно-медицинский институт, где обучаются около 7 тысяч студентов. Почти треть - иностранцы. С каждым годом интерес к белорусскому образованию растет.

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