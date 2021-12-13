БГМУ - 100 лет

Она посвящена как самому университету, так и нашим сотрудникам, профессорам, ученым которые вносят большой вклад в развитие нашего университета. Пандемия внесла свои корректировки в образовательный процесс - более 1500 тысяч человек работали как волонтеры или были трудоустроены в больницы Минска.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медуниверситета