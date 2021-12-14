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БГМУ празднует 100-летие

Нынешняя неделя в стенах Белорусского государственного медицинского университета проходит под знаком празднования 100-летия вуза. Первым подарком для студентов и преподавателей стало открытие музея истории университета. Сотни экспонатов собрали этапы становления и развития до 60-х годов. Там можно увидеть эксклюзивные документы, награды, первые книги вуза и не только. К открытию готовились почти 4 года, за это время найдено немало уникальных для всего здравоохранения предметов старины.

Уникальные документы, фотографии и факты разместили и в книге, которую выпустили в канун векового юбилея. В целом дату в стенах вуза будут праздновать всю неделю. В это время запланирована работа выставок и конференций.

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