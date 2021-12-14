БГМУ празднует 100-летие

Нынешняя неделя в стенах Белорусского государственного медицинского университета проходит под знаком празднования 100-летия вуза. Первым подарком для студентов и преподавателей стало открытие музея истории университета. Сотни экспонатов собрали этапы становления и развития до 60-х годов. Там можно увидеть эксклюзивные документы, награды, первые книги вуза и не только. К открытию готовились почти 4 года, за это время найдено немало уникальных для всего здравоохранения предметов старины.