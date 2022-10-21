БГПУ им. М.Танка подписал договор о сотрудничестве с Театром оперы и балета Беларуси

Образовательные инвестиции - в познание культурного наследия. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка подписал договор о сотрудничестве с Театром оперы и балета Беларуси. Это открывает большие возможности перед студентами, будущими учителями и преподавателями.



Образовательный проект "Через искусство - к культуре будущих педагогов" реализуется университетом не в первый раз. Раньше такие соглашения подписаны с рядом музеев, театрами имени Янки Купалы и белоруской драматургии. Это дает дополнительные возможности студентам посещать музеи и театры, участвовать в совместных творческих вечерах и мастер-классах, знакомиться с историческими и памятными местами Беларуси.



После подписания договора о сотрудничестве 250 представителей университета посетили оперу Владимира Солтана "Дикая охота короля Стаха".