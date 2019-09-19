БГПУ начинает готовить преподавателей по игре в шахматы

Минский педагогический университет начинает готовить преподавателей по игре в шахматы. Специальный факультатив для студентов факультета начального образования открыли совместно с Белорусской федерацией шахмат. Лекции будут проводить профессиональные шахматисты, призеры белорусских и международных чемпионатов. Занятия проходят два раза в неделю. Курс рассчитан на два учебных года. К тому же студенты смогут поучаствовать во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Минске в 2022 году.