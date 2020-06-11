БГПУ стал финалистом международной премии Green Gown Awards - 2020

Помимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии, США, Филиппин и Франции. Победители станут известны 8 июля.



Международная премия Green Gown Awards проводится при поддержке Программы ООН по окружающей среде.



Ифно: БелТА





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