БГСХА готовит кадры для АПК с упором на практику и цифровые технологии

Когда на кону продовольственная безопасность, мелочей в работе АПК не бывает. И речь не только о производстве качественной, востребованной продукции, которой должно быть больше и по максимуму - своей.

Важную роль играет подготовка кадров. Вузы страны стараются не только обучить азам. Практико-ориентированность становится приоритетом.

Студенту из Крупок с поэтической фамилией заниматься бы искусством, но он выбрал сельское хозяйство. Никита Успенский считает себя первооткрывателем в семье, старается быть примером для одногруппников. Сегодня он отрабатывает навыки на симуляторах.

Никита Успенский, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"В семье у меня никто с сельским хозяйством не связан, поэтому я первооткрыватель. По поводу учебы что могу сказать? Мне это дело по душе. Я работал этим летом помощником комбайнера в группе ЧХОС БГСХ. Я всегда стараюсь оказаться на передовой, ведь я староста и должен подавать пример своим одногруппникам".

Кстати, устройство и принципы работы сельскохозяйственной техники изучают не только студенты факультета механизации.

Владимир Гусаров, декан факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Агроному сейчас, чтобы знать, что происходит на поле, даже не обязательно туда ехать. Используя дроны, спутниковые снимки, он может определить содержание питательных веществ в поле, определить стадию вегетации растений".

Точное земледелие - этот термин уже прочно внедрен в белорусское АПК и в учебной программе проходит обязательным пунктом.

Григорий Томашев, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Технологии обязательно должны быть в хозяйстве, потому что это как минимум улучшает работу как самого агронома, так и механизаторов: проще работать с полем, проще обрабатывать. Каждый кусочек нашей земли должен дать нам максимальный урожай".

Андрей Горновский, декан факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"РТК-станция сегодня позволяет нам корректировать сигнал, дабы наша техника ездила достаточно точно. По нашим полям с точностью где-то в 2,5 см".

Кстати, при БГСХА открыт центр цифрового животноводства. Среди экспонатов - и то, чем богата дикая природа Беларуси, и наши комплексы по выращиванию крупного рогатого скота, норки, нутрии, перепелки. Учитывая, что четверть студентов - из села, им не в диковинку.

Мария Авсиевич, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Родители у меня много лет работают в сельском хозяйстве. Папа - начальник комплекса. Очень захотелось мне быть зоотехником, знать, как покормить животных, правильно содержать животных".

Сильверио Нзе Нчама, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Я из Экваториальной Гвинеи. Приехал сюда для обучения и получения образования по агротехнологиям. Мне нравится очень. После вуза буду, наверное, здесь работать".

Александр Соляник, завкафедрой Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"У нас обучаются на третьем курсе студенты из Китайской Народной Республики. Так вот, когда я ему задал вопрос, для чего тебе это нужно, он говорит: я в дальнейшем планирую работать на свиноводческом комплексе мощностью 2 млн голов, где внедрен искусственный интеллект".

Лучшей оценки качества подготовки кадров и не придумаешь. Современные технологии, отработка навыков в реальных условиях - в поле, на МТК. А в БГСХА готовят и экономистов, и правоведение преподают.

Прорыв готовят в БГСХА и в овощеводстве. На 4 тыс. кв. м строят теплицы 5-го поколения. Урожайность культур здесь обещают повысить на 30 %. Сфера АПК должна быть передовой, ведь она локомотив экономики Беларуси, от которого зависит устойчивость работы всех сфер, а значит, комфорт и благополучие жителей как больших городов, так и глубинки.