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БГТУ празднует 95-летний юбилей
Белорусский государственный технологический университет празднует 95-летний юбилей. БГТУ является единственным вузом в Беларуси по подготовке высококвалифицированных кадров для целлюлозно-бумажных производств и предприятий по изготовлению древесных плит и пластиков.
Выпускники университета успешно работают в сферах химической и нефтехимической промышленности, индустрии информационных технологий, программирования и кибербезопасности, глобальных геоинформационных систем, лесного хозяйства и глубокой переработки древесины.
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
"Университет очень широко развивает мировые связи с разными государствами и университетами. Для нас очень важна подготовка специалиста высокого мирового уровня для того, чтобы наша экономика развивалась соответствующими темпами. Все новые элементы, которые появляются (искусственный интеллект, роботизация), проходят лейтмотивом по всем специализациям".
В этом году в БГТУ открыт набор и на новые специальности: "химическая технология энергонасыщенных материалов и устройств", "проектирование и технологии беспилотных авиакомплексов", а также одна новая профилизация - "технология кожи и меха".
Вячеслав Флейшер, проректор Белорусского государственного технологического университета:
"2 специальности являются очень востребованными и перспективными. Основными заказчиками кадров выступают предприятия Госкомвоенпрома, Министерства обороны и другие ведомства. Особенностью этих специальностей является то, что обучение будет осуществляться 5 лет, по итогу они получат диплом магистра".
Впервые в белорусские вузы без вступительных испытаний будут поступать выпускники профильных классов инженерной направленности. За БГТУ закреплены 43 учреждения общего среднего образования Минской области и 11 из Минска. Университет готовится принять выпускников инженерных классов на 19 специальностей по 3 направлениям - химия и лесное хозяйство, автоматизация и IT, а также творческое ландшафтное проектирование.
Фото БЕЛТА