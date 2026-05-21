БГУ и МГУ укрепляют сотрудничество: новые образовательные программы и меморандум

Дни дружбы двух старейших вузов Союзного государства - БГУ и МГУ им. Ломоносова - торжественно открылись в Минске. Центральным событием стала церемония подписания соглашений о двух совместных образовательных программах магистратуры с выдачей двойных дипломов. Также был подписан меморандум об интенсификации сотрудничества в области публикации совместных учебно-научных изданий.

Андрей Король, ректор БГУ

Андрей Король, ректор БГУ: "Планы есть не только у руководства университетов, но и у руководителей факультетов, руководителей школ, институтов. Ведь я не зря говорил о перманентном характере взаимоотношений. В эти два насыщенных дня будет происходить уже некая финализация этих планов. Ну, а мы увидим, конечно же, это во время наших будущих встреч".

Лев Белоусов, декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Лев Белоусов, декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия): "Программы, которые мы развиваем, нацелены на формирование такого типа исследования, которое послужит основой для любой практики, то есть для практического применения. Вот это сочетание - это особенность нашей общей деятельности. И годы взаимодействия (а мы взаимодействуем больше 10 лет) свидетельствуют о том, что мы на правильном пути".