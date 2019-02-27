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БГУ начнет готовить журналистов специально для СМИ Минской области

Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере подписано сегодня в Дзержинске. Областную коллегию посвятили вопросам идеологии, культуры и журналистики с участием профильных министров. Обсуждали вопросы перехода региональных изданий на электронные версии, а также создание англоязычных версий сайтов для всех районов Минской области, особенно накануне II Европейских игр. Помогать в этом процессе будут молодые специалисты и выпускники вуза.

Еще один способ увеличения аудитории районных средств массовой информации - размещение информации в социальных сетях - в форме, быстро доступной каждому пользователю.

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