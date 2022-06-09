БГУ поднялся в мировом рейтинге QS - такую высокую позицию белорусский вуз еще не занимал

Белорусский государственный университет демонстрирует самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS - 288-е место из 1 422 - поднявшись на семь пунктов по сравнению с прошлогодним рекордом. Такая положительная динамика связана в том числе и с увеличением числа иностранных обучающихся. В этом году подготовку в БГУ проходят около 4 600 иностранцев.