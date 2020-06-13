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БГУ представит свои разработки на онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood

БГУ представит свои разработки на онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood

Выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий. Среди экспонатов ведущего вуза -пищевые добавки, химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания. В экспозицию университета также войдёт технология получения гипоаллергенного детского печенья.

Выставка пройдет с 16 июня по 19 июля на специальной электронной платформе Белорусской торгово-промышленной палаты.
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