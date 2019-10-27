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БГУ вдвое улучшил позиции в американском рейтинге университетов мира

Наши вузы все больше набирают популярность за рубежом. Более чем на 3 с половиной сотни позиций американского рейтинга поднялся Белгосуниверситет. Теперь он разместился на 346-й строчке списка лучших университетов мира. Такой прорыв произошел благодаря большому количеству статей ученых БГУ, которые опубликовали в научных журналах. Многие из работ попали в 1 % лучших публикаций мира по количеству цитирования. Отметим, в рейтинге полторы тысячи университетов более чем из 80 стран.

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