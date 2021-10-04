3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БГУ вошел в топ-300 лучших вузов по оценке работодателей
БГУ - в топ-300 лучших вузов по оценке работодателей! С такими данными вышла обновленная версия британского рейтинга. Для этого учитывали репутацию университета среди работодателей, профессиональные достижения выпускников и сотрудничество вуза с работодателями. По показателю уровня трудоустройства выпускников БГУ признан 79-м в мире, а по индикатору репутации университета среди работодателей занял 216-е место. Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных вузов из 30 тысяч существующих в мире. БГУ продолжает оставаться единственным белорусским вузом, который представлен в международной рейтинговой таблице.
БГУ уже пять лет участвует в рейтинге работодателей QS. Прошлые 4 года мы входили в диапазон университетов 301-500, а в этом году 251-300. Университетов в мире много, больше 30 тысяч, поэтому даже вхождение в одну тысячу университетов - это уже большое достижение для университета. Мы смогли вырасти за счет того, что работодатели поставили нам лучшую оценку. Наши выпускники, работая где-то в мировых компаниях, показали себя с хорошей стороны, то есть подтвердили наше качество образования.
БГУ входит в 1 % лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Вуз представлен в 10 глобальных и 7 предметных, но ориентир держит на "большую тройку". Электронная библиотека БГУ - также в тройке лучших университетских репозиториев в мире.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе