БГУ вошел в топ-300 лучших вузов по оценке работодателей

БГУ уже пять лет участвует в рейтинге работодателей QS. Прошлые 4 года мы входили в диапазон университетов 301-500, а в этом году 251-300. Университетов в мире много, больше 30 тысяч, поэтому даже вхождение в одну тысячу университетов - это уже большое достижение для университета. Мы смогли вырасти за счет того, что работодатели поставили нам лучшую оценку. Наши выпускники, работая где-то в мировых компаниях, показали себя с хорошей стороны, то есть подтвердили наше качество образования.

Владимир Галынский, замначальника управления международных связей БГУ