Главная кузница IT-кадров - БГУИР - готовится к вступительной кампании 2021 года. В частности, в связи с эпидобстановкой абитуриентам предложат зарегистрироваться в электронном кабинете, где можно будет полностью сформировать личное дело. Это позволит сэкономить время при подаче документов и минимизировать контакты. Что касается самых популярных направлений, как показывает опыт прошлых лет, в топе - электронный маркетинг, информационные системы технологии в игровой индустрии и экономика электронного бизнеса. В специальность ребята погружаются уже с первого курса, отрабатывая навыки, в том числе в компаниях-партнерах БГУИР.

