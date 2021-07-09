Были доработки, были коррекции системы, мы это делали пошагово. Сначала на платное обучение, потом на бюджетное подключили. На сегодняшний день эта система уже охватывает весь процесс, всю технологию приема документов, зачисление и передачу данных абитуриентов в деканат.

Борис Никульшин, председатель приемной комиссии БГУИР