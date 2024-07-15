3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
БГУИР в 2024 году примет около 3 тыс. студентов
Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. На многих факультетах есть уже на 50 % закрытые специальности по ряду направлений. К примеру, в БГУИР уже подано более 1,6 документов на все формы обучения. Всего же университет примет в этом году почти 3 тыс. студентов, в том числе и на новые специальности: "электронное машиностроение", "киберфизические системы" и "цифровой маркетинг".
Прошла модернизация нескольких лабораторий. Мы реализуем несколько проектов при поддержке Министерства образования, которые позволяют держать в хорошем состоянии учебную базу для наших специальностей.
Подача документов на многие специальности для обучения на бюджетной основе продлится до 17 июля. Для абитуриентов, выбирающих платную форму обучения, последний срок подачи документов 1 августа. С 18 по 25 июля будут проводиться вступительные испытания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов