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БГУИР в 2024 году примет около 3 тыс. студентов

Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. На многих факультетах есть уже на 50 % закрытые специальности по ряду направлений. К примеру, в БГУИР уже подано более 1,6 документов на все формы обучения. Всего же университет примет в этом году почти 3 тыс. студентов, в том числе и на новые специальности: "электронное машиностроение", "киберфизические системы" и "цифровой маркетинг".

Прошла модернизация нескольких лабораторий. Мы реализуем несколько проектов при поддержке Министерства образования, которые позволяют держать в хорошем состоянии учебную базу для наших специальностей.
Вадим Богуш, ректор БГУИР

Подача документов на многие специальности для обучения на бюджетной основе продлится до 17 июля. Для абитуриентов, выбирающих платную форму обучения, последний срок подачи документов 1 августа. С 18 по 25 июля будут проводиться вступительные испытания.

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