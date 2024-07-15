БГУИР в 2024 году примет около 3 тыс. студентов

Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. На многих факультетах есть уже на 50 % закрытые специальности по ряду направлений. К примеру, в БГУИР уже подано более 1,6 документов на все формы обучения. Всего же университет примет в этом году почти 3 тыс. студентов, в том числе и на новые специальности: "электронное машиностроение", "киберфизические системы" и "цифровой маркетинг".