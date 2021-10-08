Биатлонистка Елена Зубрилова расскажет о своем смысле жизни 9 октября на "Беларусь 1"

Достигать цели и жить в гармонии с самим собой и окружающими - смысл жизни четырехкратной чемпионки мира, а ныне тренера национальной сборной Беларуси по биатлону Елены Зубриловой. Гостья из разряда очень решительных женщин стала героиней проекта под названием "Смысл жизни". В лыжные гонки она пришла в 5-м классе. После вслед за первым тренером перешла в биатлон. Она 18 раз стояла на пьедестале различных международных стартов, но так и не взяла медаль Олимпиады. Как мировой биатлон едва не потерял будущую чемпионку и почему поначалу этот вид спорта пришелся не по душе - Елена Зубрилова раскроет все тайны, в том числе и откровенно расскажет о том, как однажды решилась на переезд в Беларусь.

