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Биатлонистка Елена Зубрилова расскажет о своем смысле жизни 9 октября на "Беларусь 1"
Достигать цели и жить в гармонии с самим собой и окружающими - смысл жизни четырехкратной чемпионки мира, а ныне тренера национальной сборной Беларуси по биатлону Елены Зубриловой. Гостья из разряда очень решительных женщин стала героиней проекта под названием "Смысл жизни". В лыжные гонки она пришла в 5-м классе. После вслед за первым тренером перешла в биатлон. Она 18 раз стояла на пьедестале различных международных стартов, но так и не взяла медаль Олимпиады. Как мировой биатлон едва не потерял будущую чемпионку и почему поначалу этот вид спорта пришелся не по душе - Елена Зубрилова раскроет все тайны, в том числе и откровенно расскажет о том, как однажды решилась на переезд в Беларусь.
Новая серия проекта "Смысл жизни" в субботу в 8:30 на "Беларусь 1"
Тяжело ли было расставаться с восьмилетней дочкой, какой курьезный случай лишил титулованную биатлонистку Хрустального глобуса этапов Кубка мира, а где произошел самый обидный проигрыш? Об этом и не только в новом выпуске программы
завтра в 8:30 на
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