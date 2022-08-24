Биатлонистки Анна Сола и Ирина Лещенко готовятся стать матерями

Белорусские биатлонистки Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят предстоящий сезон - спортсменки готовятся стать матерями, сообщил тренер сборной Белоруссии по биатлону Василий Большаков. Об этом пишет Sputnik.

Напомним, Анна Сола вышла замуж в июле прошлого года за велогонщика из команды "Минск" Станислава Божкова. А Ирина Лещенко (Кривко) сыграла свадьбу в апреле 2018-го. Анна Сола является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в спринте. Ирина Лещенко - олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете.

Белорусская биатлонная сборная приехала в Сочи для участия первом Этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования стартуют в четверг, 25 августа, и завершатся 29 августа. Кубок Содружества также примут "Раубичи" (13-19 сентября и два этапа с 17 по 30 января 2023 года), Рязань (21-25 декабря) и Тюмень (7-13 марта 2023 года).