"Библионочь" пройдет в Беларуси 19 апреля: интеллектуальные баталии развернутся не только в Минске

Культурно-просветительская акция "Библионочь" пройдет в Беларуси 19 апреля. Это литературное событие из года в год собирает большое количество книголюбов. Настроиться на литературную волну приглашает и главная библиотека страны. Посетителей ожидает масштабная программа: музыкально-литературные сюрпризы, квесты, экскурсии, шахматные турниры и творческие встречи со спикерами. Интеллектуальные баталии развернутся не только в Минске. Старт ежегодному проекту дадут сразу 16 библиотек.



Отправиться в путешествие по страницам книг можно в пятницу вечером с 19 до 23 часов.

