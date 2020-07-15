Библиотека растений в онлайн-формате появилась в Минске

Фикус, каланхоэ, бальзамин и фуксия ищут хозяев. Своеобразный питомник для домашних цветов появился в столице. Библиотека растений - это инстаграм-проект, где минчане могут взять или обменяться зелеными растениями. Чтобы поделиться черенками или отдать цветок, за которым тяжело ухаживать, нужно отправить фотоснимок. Затем информацию о растении разместят на онлайн-площадке проекта. Там же расскажут, где забрать цветок и дадут советы по поливу, влажности, пересадке.



Обмен "зелеными питомцами" бесплатный. Кстати, библиотека рассчитана не только на домашние, но и на лекарственные растения. Здесь можно найти ростки мяты, томатов, клубники, а затем попробовать их вырастить самостоятельно.



