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Билборды с изображением Марины Василевской появились в Минске

Тепло встретить космонавта Марину Василевскую готовятся в Минске. На столичных улицах и проспектах билборды и видеоэкраны с ярким приветствием вернувшейся на Землю с МКС Марине.

Белорусы гордятся Мариной Василевской.

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