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Bild: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой ситуации под Артемовском

Bild: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой ситуации под Артемовском

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском. Такое заявление сделал корреспондент Bild, передаетРИА Новости.

На своей странице в Twitter корреспондент Юлиан Репке написал:

Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом.
Опубликованный журналистом текст состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, как он заверил, в зоне проведения спецоперации в Украине. В своем материале Юлиан Репке сообщил, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.

"Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины - и снова. В это сложно поверить", -отметил журналист в видеоролике.

Фото:sb.by

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