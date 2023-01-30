3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Bild: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой ситуации под Артемовском
Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском. Такое заявление сделал корреспондент Bild, передаетРИА Новости.
На своей странице в Twitter корреспондент Юлиан Репке написал:
Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом.
Опубликованный журналистом текст состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, как он заверил, в зоне проведения спецоперации в Украине. В своем материале Юлиан Репке сообщил, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.
"Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины - и снова. В это сложно поверить", -отметил журналист в видеоролике.
Фото:sb.by
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов