Bild: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой ситуации под Артемовском

На своей странице в Twitter корреспондент Юлиан Репке написал:



Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом.

Опубликованный журналистом текст состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, как он заверил, в зоне проведения спецоперации в Украине. В своем материале Юлиан Репке сообщил, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.



"Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины - и снова. В это сложно поверить", -отметил журналист в видеоролике.