Биочип для изучения функций головного мозга разработали белорусские ученые

В институте новые разработки появляются регулярно, но инновационный биочип заставляет обратить на себя отдельное внимание - с 2005 года по сей день это устройство совершенствовалось. Как это будет работать? Чип можно будет вживить в мозг для того, чтобы он обучил стволовые клетки новым или утерянным функциям.

Сегодня в эксперименте белорусские ученые используют гибридные нано материалы. Биочип разрабатывался специально так, чтобы состав был максимально биосовместим, и при этом, чтобы электроды чипа обладали электрической активностью.

С помощью такого изобретения можно будет не только изучать головной мозг, но и находить новые подходы к лечению и восстановлению его структур. Например, планируется, что чип сможет обучить мозг получать новые нервные клетки и ткани.

Перспективы применения впечатляют, ведь оказывается, что чип можно будет использовать не только в лечебных целях.

Ученые утверждают, что реальность, в которой людям смогут встраивать такой чип в мозг, уже и не так далека.