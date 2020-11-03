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Биочип для изучения функций головного мозга разработали белорусские ученые
В институте новые разработки появляются регулярно, но инновационный биочип заставляет обратить на себя отдельное внимание - с 2005 года по сей день это устройство совершенствовалось. Как это будет работать? Чип можно будет вживить в мозг для того, чтобы он обучил стволовые клетки новым или утерянным функциям.
Сегодня в эксперименте белорусские ученые используют гибридные нано материалы. Биочип разрабатывался специально так, чтобы состав был максимально биосовместим, и при этом, чтобы электроды чипа обладали электрической активностью.
С помощью такого изобретения можно будет не только изучать головной мозг, но и находить новые подходы к лечению и восстановлению его структур. Например, планируется, что чип сможет обучить мозг получать новые нервные клетки и ткани.
Перспективы применения впечатляют, ведь оказывается, что чип можно будет использовать не только в лечебных целях.
Ученые утверждают, что реальность, в которой людям смогут встраивать такой чип в мозг, уже и не так далека.
С одной стороны, такие научные разработки даже пугают, но с другой стоит только порадоваться, что в скором будущем нам будут доступны такие разработки в медицине.
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