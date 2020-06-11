Биологическая энциклопедия на асфальте. В Минске мелом начали подписывать разные растения

Выйти на мини-прогулку и изучить редкие виды столичной флоры. В Минске мелом начали подписывать разные растения - это своеобразная биологическая энциклопедия на асфальте. Встретить надписи в городе можно в парках и других общественных местах. Кстати, такой формат изучения биоразнообразия популярен в Европе. А в нашей стране такая зеленая акция проходит впервые.

Сейчас в столичной флоре насчитывают более четырехсот видов растений - это разные цветы, травы, кусты и деревья.



