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Биометрические платежи в Беларуси должны заработать уже в середине года

Об этом в Минске журналистам рассказали эксперты в ходе конференции "Новые платежные технологии". Сегодня в стране уже есть примеры реализованных проектов с использованием биометрических данных на предприятиях торговли, сервиса и общественного транспорта. Аналитики дают прогноз: далее с учетом того, что банки будут накапливать биометрическую информацию о клиентах, новые системы можно будет интегрировать в CRM-системы в банках и ритейле. То есть, когда покупатель зайдет в магазин или банк, система сможет идентифицировать его для совершения платежей, и, используя накопленные данные, предлагать целевые продукты.

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