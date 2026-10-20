БИСИ: более 58 % женщин в Беларуси ставят семью на первое место

Более 58 % женщин в Беларуси ставят семью на первое место, а для каждой третьей карьера и домашний очаг одинаково важны. Способы укрепления демографического потенциала обсудили в Белорусском институте стратегических исследований в Минске.

Эксперты предлагают чаще использовать социальную рекламу на улицах и продвигать образ счастливой семьи через изобразительное искусство.

По словам аналитика БИСИ Марины Андрияшко, через такие каналы коммуникации также можно транслировать посылы государственных программных документов в сфере семейной и демографической политики. Аналитик отметила, что в Беларуси за три десятилетия создана масштабная государственная система поддержки семей.

"Это и финансовые инструменты, это трудовые льготы, налоговые преференции, жилищное строительство. Помимо этого, создается инфраструктура для детей, для юношества - это инфраструктура в сфере досуга, отдыха, лечения, оздоровления", - подчеркнула Марина Андрияшко.

Обсудили также ответственное родительство, отношение молодежи к браку и деторождению, а еще меры поддержки и стимулирования рождаемости.