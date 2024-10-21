БИСИ: Почти 90 % белорусов определяют семью главной ценностью в жизни. Что еще находится в топе?

Почти 90 % белорусов определяют семью главной ценностью в жизни. Такие данные демонстрирует Белорусский институт стратегических исследований.

В топ-5 также вошли здоровье - его выбирают около 87 %. Закрыл тройку лидеров пункт "Материально обеспеченная жизнь", который важен для 54 % опрошенных.

Также опрос БИСИ 2024 года (преимущественно среди молодежи) показал, что эталон белорусской семьи - традиционная, состоящая из четырех человек, где есть отец, мать и двое детей. Участниками исследования стали 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований, доктор политических наук:

С развитием технологий, сервисов общество атомизируется. Семья становится индивидуальной - каждой семье нужно свое жилье, уже стало непопулярным жить с родителями. В числе приоритетных мер семейной политики стоят вопросы жилищного строительства, его кредитование, второе - популяризация многодетной семьи, повышение ее медийной подсветки. Молодежь не ориентирована на многодетность. Для них идеальной семьей является наличие 1-2 детей. Это и позитив, и негатив. Негатив - нет выправления демографической ситуации, а позитив - маркер высокой ответственности. Молодые люди понимают, что нужно дать максимальное количество благ своему ребенку.