В Беларуси стартовало масштабное социсследование. Каждый может внести свою лепту в развитие страны

В Беларуси стартовало масштабное социологическое исследование. Заказчик опроса - правительство, исполнитель - Белорусский институт стратегических исследований.





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Главная цель - изучить мнения, ожидания и запросы белорусов для более качественной и эффективной подготовки Программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку.



Что волнует общество? Есть ли какие-то опасения? Или проблемные вопросы? Исследование будет проходить по 21 апреля с использованием различных методик: кроме поквартирного опроса предусмотрена возможность высказать свои предложения онлайн на портале Меркаванне.бел.

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Екатерина Резанова, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Ключевые блоки, по которым мы будем спрашивать респондентов, это приоритетное направление в развитии демографической безопасности, инновации в промышленности, агропромышленном комплексе, жилищной политике. Не обойдем вопросы, конечно же, связанные с благоустройством территории, а также коммуникацией между органами власти и населением, особенно вопросы, касающиеся включенности граждан в решение значимых вопросов".

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Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Доступ к платформе имеют граждане, находящиеся на территории Республики Беларусь. Неважно, это гражданин Республики Беларусь, либо гость нашей страны. Из-за рубежа поучаствовать в работе платформы невозможно, поэтому это минимизирует уже часть рисков. Что касается возможных каких-то атак и взломов, то гражданин не оставляет каких-либо персональных данных, которые бы угрожали его личной безопасности".

Опрос продлится по 16 апреля. Принять участие в исследовании и внести свою лепту в развитие страны может абсолютно каждый.

Если вы неравнодушны к судьбе своей страны, переходите по ссылке на ”Меркаванне.бел“ или отсканируйте соответствующий QR-код.

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