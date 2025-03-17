БИСИ запустил конкурс аналитических проектов - кто может принять участие и какие темы предложены

В Белорусском институте стратегических исследований дали старт II Республиканскому молодежному конкурсу аналитических проектов. Участие могут принять представители молодежи из каждого региона Беларуси.

В 2025 году тематика конкурса включает 15 направлений, среди которых цифровые технологии и искусственный интеллект, наука и образование, развитие регионов и другие.

Координатор проекта "Беларусь будущего", аналитик Белорусского института стратегических исследований Евгений Харук поделился, почему в конкурсе важно принять участие, а также что приготовили для участников 2025 года. "Мы, как и в 2024-м, решили не ограничиваться определенным количеством тем, а расширили их по различным направлениям. Мы создали 15 основных блоков, но любой молодой человек может выбрать то, что ему больше подходит, и писать в рамках своего исследования", - рассказал аналитик.

На взгляд БИСИ, основная задача этого конкурса состоит в том, чтобы предоставить молодежи возможность рассказать, какую они видят Беларусь в будущем. Что должно произойти, как страна должна развиваться, чтобы в будущем было комфортно жить им и их детям.

Еще одной очень интересной темой в 2025 году в конкурсе стало исследование медиасферы.

Евгений Харук также объяснил, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе: "Самое главное - проявить интерес. А всю информацию можно узнать на сайте БИСИ. На нем выложены темы, положение конкурса. В целом работа должна быть аналитическая. Конкурс проводится с 17 марта по 15 мая, но замечу, что подача заявок будет длиться до 25 апреля. За этот промежуток времени можно зарегистрироваться на сайте и подать свою работу для участия в конкурсе".