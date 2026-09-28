Bison Race в Несвиже: более 1000 участников испытали себя на выносливость

Более 1000 любителей забегов с препятствиями и здорового образа жизни накануне испытали себя на выносливость и крепость духа. Известный далеко за пределами нашей страны Bison Race собрал в Несвиже участников из разных стран, в том числе из России, Молдовы и Польши. Особенность именно этого осеннего забега заключается в антураже, ведь старт и финиш проходят на территории Несвижского замка. Состоялись гонки для элитной группы, для всех желающих, а также корпоративные командные забеги.

"Мотивация была испытать себя, потому что в таком плане я не работала - в основном в тренажерном зале, а это больше на выносливость, конечно. Гонка беговая, короткая, с самого старта. Нужно понимать, что нет времени отдыхать. На самом деле очень сложно, но при поддержке команды (команда у нас замечательная) было, конечно, очень хорошо и приятно преодолевать некоторые препятствия", - делится своими впечатлениями участница забега.

18 октября трейловый забег из серии Bison Race пройдет в Раубичах. Каждый может посмотреть на наш знаменитый комплекс изнутри и пробежаться по знаменитым местным природным возвышенностям.