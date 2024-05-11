ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Bison Race объединил в Силичах сильнейших атлетов

В Силичах продолжаются соревнования по бегу с препятствиями BisonRace. Участников уже более 3 тыс. И сегодня на самую длинную дистанцию вышли сильнейшие атлеты из Беларуси и других стран. В тройке призеров и знаменитый российский олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

Подробности у Андрея Козлова (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все