Bison Race объединил в Силичах сильнейших атлетов

В Силичах продолжаются соревнования по бегу с препятствиями BisonRace. Участников уже более 3 тыс. И сегодня на самую длинную дистанцию вышли сильнейшие атлеты из Беларуси и других стран. В тройке призеров и знаменитый российский олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.