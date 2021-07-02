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Мэр Риги ответит за выходки с флагами - Россия запретила въезд Мартиньшу Стакису

Россия запретила въезд Мартиньшу Стакису после выходки с российским и белорусским флагами во время чемпионата мира по хоккею. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Стакис позволил себе абсолютно беспрецедентную русофобскую выходку, за что и поплатился. Беларусь, напомним, ответила жестче и принципиальнее. Следственный комитет ведет расследование против главы МИД Латвии и мэра Риги за замену государственного флага нашей страны. Подобные действия направлены на возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности. Кощунственный поступок в отношении нашего госсимвола не останется безнаказанным.


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