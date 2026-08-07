Битва за урожай: в хозяйствах Минской области хлеб убирают даже ночью

Темное время суток вовсе не повод останавливать жатву. Аграрии Минской области остаются работать в полях и после захода солнца. В одну из ночных смен вышли и блогеры Минской области.

Убирать все до последнего колоска, пока сухо - белорусские аграрии работают на максимум. В темное время суток в полях хозяйства "Першаи-2014" в Воложинском районе работают мощные комбайны - хлеборобы вышли в ночную смену.

Комбайны на поле в темное время суток

"Свет есть, нормально. Все видно, все устраивает. Надо, чтобы хлеб на столе был. Надо убирать. Погода позволяет", - говорит механизатор КСУП "Першаи-2014" Александр Унучек.

Блогеры Минской области тоже в поле, чтобы запечатлеть самые яркие кадры. Для них это особенный контент, а для аграриев обычные трудовые будни.

"Я сам родом из деревни. До 16 лет я жил в деревне. Мой отец был бригадир-полевод. Мы начинали на комбайнах "Нива" (я помогал отцу работать на таком), потом появились в колхозах комбайны "Дон". А сейчас, конечно, комбайны Гомсельмаша это просто земля и небо", - поделился впечатлениями блогер из Борисова Павел Сахончик.

Валерий Мельник, директор КСУП "Першаи-2014": "У нас к уборке 2,5 тыс. га в данном хозяйстве. Ловим каждую погожую минуту. Сегодня погода говорит о том, что хлеба можно молотить даже до 23:00-24:00. В среднем намолот за день у нас составляет около 400-500 тонн, в зависимости от погоды, конечно".

Валерий Мельник

Виталий Бычковский, председатель Воложинского райисполкома: "Когда благоприятная погода, то организована ночная уборка. Это позволяет нам дополнительно еще убрать каждым комбайном порядка 4 га. И при такой урожайности, как сейчас, получить порядка 30-35 т на каждую единицу. Прибавились 3 комбайна за время этой уборочной. Это позволяет нам снизить нагрузку на зерноуборочный комбайн и ускорить уборку зерновых колосовых".

Виталий Бычковский

Вес общего каравая в центральном регионе с учетом кукурузы и рапса по плану составляет 3 млн т. Зерно сейчас в идеальной кондиции, поэтому убирать нужно в любое время суток и использовать каждый солнечный денек. Аграрии так и делают, ведь от этого зависит продовольственная безопасность страны.