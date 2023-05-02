Битва за души, или Почему в Украине решили изгнать православие

Современная Незалежная продолжает разрушать оплот православных. Главным полем битвы стала святыня - Киево-Печерская лавра. Сегодня ее судьба - трагедия библейского масштаба. В намоленных стенах ежедневно проходят обыски, задержания священнослужителей, нападения и аресты православных. Храмы в прямом смысле пылают по всей Украине.

Линия фронта теперь пролегает не через Донбасс, а через сердца и душы украинцев. О войне с религией - в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Двое украинских мужчин из города Черновцы избивают священника на улице. Третий снимает это все на телефон. Или еще одно видео, где православная женщина молится на коленях перед церковью в Киеве, а вокруг нее стоит толпа смеющихся, орущих и танцующих людей. Все это неможет оставить равнодушными только людей без души и сердца. Думаю, многие видели их. По крайней мере, в белорусском и российском информационном поле. А за рубежом? Тоже все видят, только молчат.





Война давно вышла за линию фронта. Она пожирает украинскую нацию изнутри. Религиозная война. Это когда вместо стальных пуль и боеприпасов тело поражает более страшное оружие - убогость. Когда разлагается душа. И, на мой взгляд, это гораздо страшнее. Сегодня киевский режим стремится не просто запретить, а физически уничтожить каноническое православие в Украине.Самым крупным религиозным образованием в стране является Украинская православная церковь Московского патриархата. В ней служат порядка 10 тысяч священников. В Верховную раду уже внесен новый законопроект о запрете любой ее деятельности на территории государства.





За последние несколько недель Служба безопасности Украины провела около десятка обысков в епархиях Православной церкви. Хотя ни складов оружия, ни российских диверсантов, которые якобы должны были прятаться в ее храмах, так и не нашли. В прошлом месяце военные и милиция с обыском пришли в самую большую святыню страны, столицу украинского православия - Киево-Печерскую лавру. После осмотра более трех сотен помещений силовики отрапортовали о том, что нашли "пророссийскую литературу" и "наличку" - 2 миллиона гривен. В марте Минкульт Украины выпустил уведомление об одностороннем расторжении договора аренды с монастырем. Проще говоря, у Православной церкви забрали два важнейших храма.





Гонения на православных обрели чудовищные масштабы. А инструменты войны почти такие же, как на фронте.

На протоиерея Антония Ковтонюка неизвестные напали с ножом прямо в Покровском храме в Виннице.

В Черкасской области во время службы в храме Московского патриархата скрутили священника.

После задержания сотрудниками СБУ и теробороной убитым найден священник Сергей Тарасов.

Неизвестна судьба архимандрита и священника Василия Мирошниченко.

Еще случай. Неизвестные вооруженные люди похитили настоятеля Свято-Троицкого Дуконского монастыря в Карпатах и его послушника. Через несколько дней они в тяжелом состоянии были обнаружены в Черновицкой области.

Война с православием началась не в 2023 году, а гораздо раньше. Просто сейчас она приобрела ужасающие масштабы. Захват храмов, мародерство, снос и поджоги церквей, издевательство и задержание священнослужителей и православных.

Апостол Иоанн Богослов говорил:"Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы".