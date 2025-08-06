3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
Бивень белорусского мамонта станет частью экспозиции нового Национального исторического музея
Автор:Редакция news.by
Бивень мамонта пополнит экспозицию нового Национального исторического музея Беларуси, сообщается в Telegram-канале Института истории НАН Беларуси.
Во время проведения дорожных работ в окрестностях Витебска строители обнаружили уникальную находку - хорошо сохранившийся целый бивень мамонта. Благодаря оперативной реакции и бережному отношению рабочих артефакт удалось извлечь без повреждений.
По инициативе директора Института истории НАН Беларуси В.Л. Лакизы, при участии заведующего центром археологии Беларуси А.М. Авласовича была достигнута договоренность с директором Национального исторического музея А.В.Хромым о передаче этого уникального палеонтологического экспоната в фонды будущего Национального исторического музея Беларуси.