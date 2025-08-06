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Бивень белорусского мамонта станет частью экспозиции нового Национального исторического музея

Бивень белорусского мамонта
Бивень белорусского мамонта

Бивень мамонта пополнит экспозицию нового Национального исторического музея Беларуси, сообщается в Telegram-канале Института истории НАН Беларуси.

Во время проведения дорожных работ в окрестностях Витебска строители обнаружили уникальную находку - хорошо сохранившийся целый бивень мамонта. Благодаря оперативной реакции и бережному отношению рабочих артефакт удалось извлечь без повреждений.

По инициативе директора Института истории НАН Беларуси В.Л. Лакизы, при участии заведующего центром археологии Беларуси А.М. Авласовича была достигнута договоренность с директором Национального исторического музея А.В.Хромым о передаче этого уникального палеонтологического экспоната в фонды будущего Национального исторического музея Беларуси.

Национальный исторический музейартефактыНАН Беларусиистория