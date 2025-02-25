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Бизнес-инкубаторы Минска ждут новых резидентов
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1.12025-02-25T15:16:57.000000Z00
Открыть свое дело, запустить производство и работать с прибылью и пользой для города. Резидентов столичных бизнес-инкубаторов поддерживают всесторонне. Один из коворкингов посетила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. С участниками площадки поговорили на тему развития малого и среднего бизнеса и о создании комфортной рабочей среды, о поддержке предпринимательства. Выяснили, что самые популярные сферы работы в инкубаторе - строительство и туризм.
Всего в Минске 3 бизнес-инкубатора, 16 центров поддержки бизнеса и 4 технопарка. Государство обеспечивает предпринимателям возможность быстрого старта и поддерживает в дальнейшем развитии. Также такие площадки способствуют новым деловым контактам.