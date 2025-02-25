Бизнес-инкубаторы Минска ждут новых резидентов

Открыть свое дело, запустить производство и работать с прибылью и пользой для города. Резидентов столичных бизнес-инкубаторов поддерживают всесторонне. Один из коворкингов посетила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. С участниками площадки поговорили на тему развития малого и среднего бизнеса и о создании комфортной рабочей среды, о поддержке предпринимательства. Выяснили, что самые популярные сферы работы в инкубаторе - строительство и туризм.