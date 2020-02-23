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Бизнес идет на клик. Расследование "Главного эфира"
Есть те, кто берет деньги на раскрутку в социальных сетях. Это достаточно новое явление в малом и среднем бизнесе Беларуси. Вместе с привычными офлайн-магазинами, появляются так называемые инставитрины. Около 40 % всего населения страны - активные пользователи разных соцсетей, а это около 4 миллионов человек. И мы даже не замечаем, как, заходя полистать ленту, попадаемся на крючок опытных маркетологов и СММщиков.
Наш корреспондент Надежда Сербиненко специально для "Главного эфира" провела свое расследование и попыталась выяснить, всегда ли ожидание равно реальность и кто занимается раскладкой товаров на онлайн-витринах.
В Беларуси, по подсчетам международного аналитического агентства DataReportal,3 миллиона 800 тысяч пользователей соцсетей. Это 40 % всего населения страны. Белорусы в среднем проводят в разных соцсетях около двух часов в день. Наше время занимает и Instagram. Кстати, именно эту соцсеть больше используют женщины - за нами 60 % общей аудитории. И, конечно, бизнес этим инструментом не может не воспользоваться. Мы решили провести свое расследование: что появляется раньше - хороший продукт или успех в Instagram? И как красивая картинка на экране смартфона может повлиять на продажи.
Возможно, из-за того что большая часть аудитории белорусского Instagram женская, то и аккаунтов, продающих для женщин, больше. Сумки, одежда, украшения, шубы и туфли. Не иметь свой инстааккаунт, например, для бутика - это уже не комильфо. Наша первая собеседница Марина Шалимо, владелица дизайн-студии по пошиву женской обуви. В Instagram ее магазина, который и ведет Марина, 17 тысяч преданных подписчиков.
На постоянной связи со своими подписчиками и Ольга Денисова - сооснователь нескольких модных бутиков и редактор глянцевого журнала. Сделать идеальную сторис за 20 секунд - она это может. За 3 года на страничку магазина пришла 21 тысяча фолловеров. Они же пришли и в реальный магазин.
Свою нишу среди бизнес-аккаунтов прочно заняли цветочные магазины и студии
Юлия Халецкая - опытный флорист, о работах которой многие узнали как раз из Instagram. На профиль с красивыми фотографиями подписчик обязательно кликнет. Свои странички есть не только у индивидуальных предпринимателей и представителей малого, среднего бизнеса. Успешный аккаунт, у которого, на минуточку, 60 тысяч подписчиков, есть и у Комаровского рынка. С его автором, который в основном предпочитает оставаться за кадром,нам удалось договориться об интервью специально для "Главного эфира".
Продвижением собственного бизнеса в Instagram белорусские компании начали заниматься около 5 лет назад
А в 2019 произошел очередной рывок.Помогают вести странички в соцсетях разным брендам СММ-агентства, которые тоже появились на рынке не так давно. И все же механизмы онлайн-продаж не идеальны. Порой случается, что картинка на экране смартфона никак не совпадает с настоящим видом товара. У современного бизнеса есть возможность, которой не было раньше - показать свой товар на виртуальной витрине всему миру. Мы пообщались с теми, кто уже воспользовался этим инструментом. И стало очевидно: сначала нужно поработать над качеством своего продукта и красивая картинка будет. А вот пустышку в блестящей обертке продать удастся всего раз.
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