В Беларуси создали сверчковую ферму

Сверчки стали символом успеха для героевследующего сюжета. Идея создать плантацию насекомых для пищевой промышленности в Беларуси казалось безумной, а оказалась пророческой - сверчковая ферма за 5 лет разрослась из обычного гаража в огромный производственный цех и даже открыла офис в Москве. Чтобы ощутить масштабы бизнеса на сверчках, можно привести один факт: каждый месяц здесь прирастают на 4 тонны насекомых. В какие продукты совсем скоро начнут добавлять сверчковый микс, и где уже сегодня можно попробовать насекомый фастфуд? Ян Пашкевич провел кулинарный экстрим-тест.



Такие насекомые шпроты хоть вроде и из сверчков, однако зоомагазины Москвы заполняют под стать саранче. В Беларуси такой деликатес пока эксклюзив.При этом проложить путь к сердцу через желудок не только домашних животных, но и людей, планируют основатели большой сверчковой фермы. Несколько лет назад, чтобы воплотить идею, Сергею даже пришлось повторить бизнес-модель раннего Стива Джобса - открыть производство в гараже.



Сильный протеиново-белковый заряд сверчковой диеты придется кстати не только спортсменам и кулинарам-экстремалам - уже сейчас на ферме презентовали новое блюдо - муку из сверчка. Ее мы прибережем для масленичного эксперимента в программе "Главный эфир".







Насекомые на кухне этого бара - не нарушители, а главное блюдо. Свои тараканы, точнее, сверчки, появились в меню одного из заведений самой тусовочной улицы Минска. Бар стал первым в стране сверчковым фудкортом. И уже в этом году сверчковый вкус обретут и некоторые привычные всем снеки, а до мечты основателей фермы - угостить каждого белоруса сверчками - какой бы фантастической она не казалась несколько лет назад, осталось сделать всего шаг.



