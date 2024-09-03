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Бизнес на церкви как тренд украинской политики

На неделе украинские политики вновь пустились в рассуждения о духовной независимости. Укрепить ее призван новый закон, направленный против канонической православной церкви. Уже через несколько месяцев она может оказаться под запретом, что еще раз подтвердит двуличие заседающих в Киеве. Вспоминается Порошенко в рясе, Зеленский, идущий на поклон к главе Украинской православной церкви. Когда нужна была поддержка верующих на выборах, слова "московский патриархат" их не смущали. А сегодня в угоду политической конъектуре они запрещают каноническую церковь и устраивают гонения на верующих. Раскол общества - это самое малое, что стоит за такими решениями. Впрочем на это и рассчитывают те, кто направляет украинских горе-политиков.

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