Бизнес с ароматом лаванды развивает фермер из Ветковского района

Татьяна Ионова, турист (Брянск, Россия):

Мы находимся в таком восторге! Какая работа здесь проделана, какая красота, просто супер! Мы не жалеем, что мы не побывали в Провансе, а побывали здесь. И мы на сто процентов уверены, что в следующем году в период цветения снова приедем сюда.