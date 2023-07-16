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Бизнес с ароматом лаванды развивает фермер из Ветковского района
Когда любовь к земле и трудолюбие приносят пользу себе и людям. Фермер из Ветковского района имеет семейный бизнес с изысканным ароматом лаванды. Для полесской глубинки направление редкое. Но не только этот чудо-цветок выращивает опытный садовод. Чем еще богато фермерское хозяйство на юге Беларуси? И как государство в свое время помогло встать на ноги? Расскажет Наталья Игнатенко.
Начинался ароматный бизнес семейной четы Добуляк с нескольких полукустарников на 20 сотках. Сезон за сезоном фермеры корректировали агростратегию, оттачивали технологию, пробовали самые редкие сорта. Сегодня лаванда в цветочной коллекции - фаворит. Растение не слишком капризное, зато очень фотогеничное.
Белорусским Провансом называют райский уголок в Ветковском районе. Лавандовая плантация нежно-фиолетового цвета - излюбленное место молодоженов, фотографов, блогеров. Чтобы получились эффектные фотографии, лучше приезжать сюда в середине лета.
Фиолетовая красавица только вступила в активную фазу цветения. Желающих перевоплотиться на полях, например, в сказочную фею прибавляется. В распоряжении отдыхающих уютные домики, фотозоны, апитерапия.
Татьяна Ионова, турист (Брянск, Россия):
Мы находимся в таком восторге! Какая работа здесь проделана, какая красота, просто супер! Мы не жалеем, что мы не побывали в Провансе, а побывали здесь. И мы на сто процентов уверены, что в следующем году в период цветения снова приедем сюда.
Ирина Вашкевич, турист (Гомель):
Здесь воздух необычайный реально, ветерок дует - и просто обалдеть. И такое спокойствие, такая тишина, такой фиолетовый цвет!
Олег Добуляк родом из Молдовы. Окончил в Кишиневе сельскохозяйственный институт. Жить в Беларусь переехал в конце 90-х. Под свой бизнес-проект получили финансовую помощь от государства.
Олег Добуляк, глава фермерского хозяйства:
Это была такая программа. В 2010 году, когда мы открыли фермерское хозяйство, как и всем, государство в эквиваленте тысячу долларов дало помощь безвозмездно. Бизнес-план был сделан - трактор купить, мотоблок купить, лопаты купить. Я вам честно скажу: даже было интересно. Радостно было на удивление, что тебе помогают.
Сегодня фермер из Ветки один из самых успешных садоводов Беларуси. Планирует прирасти лавандовыми плантациями как минимум втрое и организовать мини-производство по выпуску эфирного масла. А еще в его питомнике несколько десятков экзотических цветов, саженцев кустарников и деревьев. Кроме привычных роз, гибискусов и форзитий есть катальпа, ландышевое дерево, декоративный миндаль и краснолистная слива. Садоводы раскупают все.
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