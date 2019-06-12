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Бизнес-центр "Футурис" использовал все лучшее в строительстве и пока уникален для Беларуси
Рынок недвижимости не успевает за расширением IT-сектора в стране - спрос превысил предложение. Только в прошлом году айтишники заняли более 70 % лучших офисов столицы. Новые бизнес-центры строятся, но не все соответствуют высоким стандартам. И площадей для айтишников по-прежнему не хватает.
Каких требований придерживаются современные застройщики, чтобы создать качественные условия для развития и экспорта высоких технологий - в репортаже Ксении Лебедевой. О высотке на пересечении МКАДа и проспекта Независимости заговорили этой зимой, когда 27 этажей стеклянного фасада украсила яркая реклама. А ведь с 2010 года бизнес-центр "Футурис" в СМИ появлялся как долгострой. Такой шлейф остался от первого застройщика - недостройщика. Группа компаний "Тапас" выкупила, высотка заиграла новыми красками. Каждый этаж 1000 квадратных метров, свободная планировка, панорамные окна - формат выбирают IT-компании, которые расширяются.
Уже в понедельник крупнейшему мировому разработчику компьютерных игр передадут 15 этажей из 27
Согласно статистике международной консалтинговой компании, крупнейшие арендаторы бизнес-центров встолице из сферы информационных технологий. Им принадлежит более 30 % рынка лучшей офисной недвижимости. И все же мало. Ведь растут не по дням, а современных офисов не хватает. Только в ПВТ сейчас зарегистрировано более 500 резидентов, из них почти 60 в апреле.
Бизнес-центр в Уручье использовал все лучшее в строительстве
Позаботились о комфорте - 13 лифтов, совершенный климат-контроль, панорамное остекление, бесперебойное энергоснабжение - есть дизель-генераторная установка. На всякий случай, говорит представитель группы компаний "Тапас". "Футурис" - белорусский от фундамента до светодиода. Группа компаний "Тапас" занималась и производством стройматериалов, и возведением здания. Медиаэкран тоже дело их рук. А вот отделки внутри нет.
"Футурис" пока уникален для Беларуси
Его выделяет не только медиафасад, который выгодно просматривается на расстоянии нескольких километров, но и внутренняя начинка, которой могут похвастаться немногие бизнес-центры Минска. И на такое сочетание сделали ставку передовые компании Беларуси.
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